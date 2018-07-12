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12.07.2018

Судьба Крыма и перспективы Украины. Саммит НАТО

Источник: Корреспондент.net

В Брюсселе завершился двухдневный саммит НАТО, на котором президент США Дональд Трампа отличился рядом резких заявлений. 

Так, Германия, по его словам, является заложником России, что будет с аннексированным Крымом Трамп не знает и призвал НАТО "что-то сделать" с Северным потоком-2.

Несмотря на слухи, Трамп подвердил свою преверженность НАТО и сообщил, что члены альянса согласны увеличить расходы на оборону. 

На саммите также заявили, что Грузия станет членом альянса, а Макединию официально пригласили в НАТО. Что касается украинских перспектив, то на саммите поддержали стремление Украины вступить в НАТО. 

 

Трамп не знает, что будет с Крымом

Трамп заявляет, что недоволен ситуацией с Крымом, но не знает, что будет с полуостровом в будущем. Он в очередной раз заявил, что аннексию полуострова допустил его предшественник Барак Обама.

В частности, Трампа  спросили, признает ли он аннексию Крыма, а сам полуостров частью России.

"Это интересный вопрос, потому что задолго до того, как я стал президентом, президент Обама позволил этому случиться. Это произошло во время его каденции, а не моей каденции. Факт заключается в том, что они строят мосты в Крым, они недавно открыли большой мост. Они построили, я думаю, порт для подводных лодок. Позволил бы я этому случиться? Нет, я бы не позволил этому случиться. Но он позволил этому случиться", - подчеркнул Трамп.

"Что произойдет с Крымом с этой точки зрения, я не могу вам сказать. Но я недоволен ситуацией с Крымом. И снова, это была каденция Барака Обамы, а не каденция Трампа", - подчеркнул президент США.

 

Украина и НАТО призывают Россию

Главы государств и правительств стран-членов НАТО в зявлении по итогам саммита призвали Россию вывести с Донбасса тяжелое вооружение и все подконтрольных ей вооруженные формирования.

"Продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный и поддерживаемый Россией, остается главной проблемой для евроатлантической безопасности, и привел к гуманитарной катастрофе на Донбассе", - сказано в заявлении.

НАТО и Украина поддерживают дипломатические решение конфликта путем минских соглашений при участии нормандской чертверки. 

"Обеспечение всеобъемлющего режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения, эффективный мониторинг и проверка со стороны ОБСЕ, вывод подчиненных российских формирований и тяжелой военной техники, а также разоружение незаконных групп остаются первыми важными шагами для деэскалации конфликта", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что ОБСЕ должна иметь полный, безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, в том числе вдоль российско-украинской государственной границы.

"НАТО и Украина призвали Россию вернуться к Совместному центру по контролю и координации для того, чтобы обеспечить посредничество в установлении режимов прекращения огня на местах", - говорится в заявлении.

 

Перспективы членства в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что стремление Грузии войти в состав Североатлантического альянса заметили в Брюсселе - и в будущем Тбилиси примут в альянс.

Генсек альянса не стал уточнять, когда именно Грузия войдет в состав НАТО. Тем не менее он похвалил Тбилиси за проведенные реформы в армии и призвал и дальше "идти по этому пути".

Столтенберг также отметил, что альянс по-прежнему поддерживает принятые ранее решения, связанные с желанием Украины вступить в НАТО.

"Мы остаемся верными нашим решениям, принятым в свете стремления Украины присоединиться к альянсу", - сказал генсек.

Германия - заложница РФ

На завтраке со Столтенбергом Трамп заявил, что "Германия является заложницей России, и очень печально, что она тратит миллиарды на закупку российской нефти и газа, в то время как США тратят миллиарды на то, чтобы защитить ее от России".

Несколькими часами позже Трамп изменил тональность после двусторонней беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявив о том, что между ними хорошие отношения, хотя до этого канцлер напомнила ему, что Германия - независимая страна, которая сама принимает решения.

Меркель отвергла критику Трампа.

"В свете возникшего повода хотела бы сказать, что я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом", - заявила глава правительства ФРГ.

У Германии есть много вопросов к России и Берлин считает необходимым поддерживать диалог с этой страной, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в ответ.

"Не знаю, что он (Трамп) под этим подразумевает. Надеюсь, что президент пошлет четкий сигнал о нашем намерении единства из этого саммита на встрече с Путиным. Хорошо, что они говорят", - отметила она.

По ее мнению, диалог необходимо поддерживать как с союзниками, так и противниками.

"Если посмотреть на нашего канцлера, то в течение 13 лет она на регулярной основе общается с российским президентом. У нас много вопросов к России. Но диалог необходимо поддерживать как с союзниками, так и противниками", - подчеркнула фон дер Ляйен.

 

Сделать что-то с Северным потоком-2

Миллиардные потоки "трубопроводных долларов" в Россию из европейских стран, входящих в НАТО, являются неприемлемым фактом, написал Трамп в Twitter после саммита НАТО в Брюсселе и своей встречи c Меркель, где стороны пытались достичь компромисса.

"Миллиарды дополнительных долларов потратили страны НАТО с моего прошлого визита по моему требованию, но этого и близко не достаточно. США тратят очень много. Границы Европы ПЛОХИЕ! Трубопроводные доллары для России - неприемлемы!", - написал Трамп.

Американский президент имел в виду российский проект Северный Потокт-2, который строится в Германию в обход Украины.

"НАТО должен что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать", - заявил Трамп.

"Какая польза от НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Должны выплатить два процента ВВП немедленно, а не к 2025 году", - написал Трамп в другом сообщении.

 

Простая встреча с Путиным

Трамп заявил, что не может сказать, является Путин другом или врагом, и что встреча с ним станет самой простой частью европейского турне президента, которое также включает саммит НАТО и визит в Великобританию.

Беседуя с журналистами в Вашингтоне перед отправлением в недельное турне, Трамп вновь выступил с критикой в адрес членов НАТО в связи с тем, что они не выделяют достаточно средств на оборону, и отметил политическую напряженность в Великобритании из-за планов по Brexit.

"Итак, мне предстоит НАТО, Великобритания, где царит некоторый хаос, и Путин. Честно говоря, встреча c Путиным может оказаться самой простой. Кто бы мог подумать? Посмотрим, как все пройдет", - сказал он.

 

Расходы НАТО

Страны-члены Североатлантического альянса решили выделять более двух процентов ВВП на нужды обороны, сообщил президент США по окончании переговоров.

По словам Трампа, теперь он поверил в НАТО вновь и не видит необходимости в том. чтобы выходить из состава альянса.

"Мы совершили сегодня огромный прогресс. Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате [переговоров]".

Меркель давала отдельный от Трампа пресс-брифинг, заявив на нем, что все участники саммита ясно подтвердили свою приверженность целям НАТО.

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