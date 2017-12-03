Найти

03.12.2017

Судившиеся с Цукербергом братья стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Источник: DW

Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, обвинявшие основателя Facebook Марка Цукерберга в краже у них идеи создания социальной сети в интернете и через суд добившиеся от него выплаты 65 млн долларов (55 млн евро) компенсации, стали первыми в мире миллиардерами, сделавшими состояние на росте курса биткоинов. 

По состоянию на начало апреля 2013 года курс виртуальной валюты на MtGox и других крупных биржах достигал отметки в 100 долларов. В конце ноября 2017 он преодолел психологический рубеж в 11 тыс. долларов. Таким образом, рост составил около 11000 процентов.

"Считается, что это - первый миллиард, заработанный на инвестициях в криптовалюту. Знаковый момент для этого спорного актива", - отмечает издание, подчеркивая, что Уинклвоссы - публичные фигуры, которым удалось стать "первопроходцами" в этой области.

Бум криптовалют

В интервью двухлетней давности братья сообщили, что не продавали биткоины, поскольку рассматривают свои инвестиции как долгосрочные.

Операции с криптовалютами переживают настоящий бум. На данный момент существует уже более 1000 вариантов различных криптофинансов. На втором месте после биткоина находится Etherium, капитализация которого на октябрь составляла около 30 млрд долларов.

 

 
Новости раздела
Мир
03.12.2017
КНДР предупредила США об угрозе начала ядерной войны
Пхеньян воспринимает совместные учения США и Республики Корея как "явную и всестороннюю провокацию", которая может привести к применению атомного оружия.
Мир
03.12.2017
Власти России просили подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко на положительную
Просьба была незадолго до Олимпиады
Мир
03.12.2017
Военный самолет США провел разведку возле оккупированного Крыма
Самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и несколько часов курсировал в районе, близком к оккупированному Севастополю
Мир
03.12.2017
В сети показали, как Россия вывозит свою военную технику из Сирии: опубликованы фото
Россия вывозит военную технику через пролив Босфор
Мир
03.12.2017
Как работают штабы Навального в регионах
Навальный ведет предвыборную кампанию - несмотря на недопуск к выборам. В планах - посещение 50 городов РФ. В Нижнем Новгороде DW наблюдала, как политик завоевывает избирателей в регионах.
Мир
02.12.2017
В ФРГ опасаются "виртуальных джихадистов"
"Исламское государство" потеряло практически все завоеванные в Ираке и Сирии территории, однако говорить о снижении опасности рано, уверен глава немецкой криминальной полиции.
Мир
02.12.2017
Приведет ли признание Флинна в связях с Россией к импичменту Трампа?
Признания экс-советника президента США в даче ложных показаний имеют важное значение для следствия. Чем именно это может обернуться для Майкла Флинна и Дональда Трампа - в материале DW.
Мир
02.12.2017
Премьер Испании заявил о конце сепаратистского процесса в Каталонии
Мариано Рахой заявил, что "законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться"
Мир
02.12.2017
Лавров заявил о возобновлении контактов "нормандской четверки"
Лавров заявил, что Минские соглашения остаются абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис
Мир
02.12.2017
Посол США в РФ назвал условие для отмены санкций
Джон Хантсман считает, что главная задача – остановить насилие в Донбассе.
Мир
02.12.2017
В Арктике введут мораторий на ловлю рыбы
Новый договор должны ратифицировать 37 стран мира.
Мир
30.11.2017
Как средство от сорняков отравило жизнь Ангеле Меркель
Борьба аграрного министра с сорняками привела к обострению политического кризиса в Германии. Возникли и сомнения в продлении санкций ЕС, введенных в отношении России за Крым и Донбасс.
Мир
30.11.2017
Евросоюз и страны Африки эвакуируют из Ливии 3 800 беженцев
Решение об эвакуации беженцев, проживающих "в нечеловеческих условиях" в одном из лагерей под Триполи, стало одним из итогов двухдневного саммита ЕС - Африка.
Мир
30.11.2017
Политтехнолог: Собчак - это не программа, это большой микрофон и большой усилитель
Консультант предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Виталий Шкляров в интервью DW рассказал, на какую аудиторию рассчитывает его кандидат и зачем голосовать за того, кто не хочет стать президентом.
Мир
30.11.2017
Глава МИД ФРГ обсудил в США ввод миротворцев ООН в Донбасс
"Голубые каски" могли бы проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелых вооружений на востоке Украины, считает Зигмар Габриэль. Он отметил "очень значительные" расхождения с Москвой в вопросе организации миссии.
Мир
30.11.2017
В Грузии декриминализовали марихуану
Конституционный суд Грузии декриминализировал марихуану
Мир
30.11.2017
Кремлю готовят двойной удар: частная разведка США назвала главную угрозу
Новые санкции не смогут "добить" российскую экономику, но повлияют на политику
Мир
30.11.2017
В Лондоне возле рождественской ярмарки взорвался автомобиль
О пострадавших пока не сообщается
Мир
29.11.2017
Макрон призвал РФ и Китай ввести санкции против КНДР
Франция рассчитывает на Россию и Китай в деле ужесточения санкций против Северной Кореи.
Мир
29.11.2017
Ни туда, ни сюда: в России пояснили, почему Путина сложно выдворить с Донбасса
Уход российских войск с Донбасса должен для Путина выглядеть, как имиджевая победа
Мир
29.11.2017
ООН, ЕС и Африканский союз помогут беженцам в Ливии
Новая рабочая группа должна внести вклад в совместные усилия "по разрушению сетей нелегальных перевозчиков и криминальных структур, развитию и стабилизации стран исхода беженцев".
Мир
29.11.2017
Немецкая премия будущего вручена создателям робота
Ученые из Ганновера и Мюнхена разработала проект экономически эффективного, гибкого и интуитивно управляемого робота. В борьбе за престижный приз они обошли два медицинских проекта.
Мир
29.11.2017
В Польше половину всех мигрантов составляют украинцы, - замглавы Гданьска
По словам Белавського, украинских граждан пытаются интегрировать в польское общество
Мир
29.11.2017
РФ винит Беларусь в поставках украинского сыра
Украинская продукция ввозилась в РФ под видом товаров из Македонии, Сан-Марино и Ирана.
КНДР предупредила США об угрозе начала ядерной войны | СМИ сообщили о гибели фигуранта дела о раскраске в Москве звезды в цвета флага Украины