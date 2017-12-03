Судившиеся с Цукербергом братья стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Источник: DW

Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, обвинявшие основателя Facebook Марка Цукерберга в краже у них идеи создания социальной сети в интернете и через суд добившиеся от него выплаты 65 млн долларов (55 млн евро) компенсации, стали первыми в мире миллиардерами, сделавшими состояние на росте курса биткоинов.

По состоянию на начало апреля 2013 года курс виртуальной валюты на MtGox и других крупных биржах достигал отметки в 100 долларов. В конце ноября 2017 он преодолел психологический рубеж в 11 тыс. долларов. Таким образом, рост составил около 11000 процентов.

"Считается, что это - первый миллиард, заработанный на инвестициях в криптовалюту. Знаковый момент для этого спорного актива", - отмечает издание, подчеркивая, что Уинклвоссы - публичные фигуры, которым удалось стать "первопроходцами" в этой области.

Бум криптовалют

В интервью двухлетней давности братья сообщили, что не продавали биткоины, поскольку рассматривают свои инвестиции как долгосрочные.

Операции с криптовалютами переживают настоящий бум. На данный момент существует уже более 1000 вариантов различных криптофинансов. На втором месте после биткоина находится Etherium, капитализация которого на октябрь составляла около 30 млрд долларов.