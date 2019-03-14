Судно из Мариуполя село на мель в Керченском проливе

Источник: Корреспондент.net

Корабль Maryland под флагом Либерии, который направлялся из порта Мариуполя в Италию с грузом металла сел на мель в Керченском проливе.

"Судно Maryland (флаг Либерии) водоизмещением 20 тысяч тонн шло с 17 тысячами тоннами металла из Мариуполя в Италию. Вчера вечером село на мель. Судовладелец сначала направил к судну два буксира, а затем еще два, но у них пока не вышло (снять судно с мели – ред.)", – сказал собеседник и добавил, что попытки снять судно с мели продолжатся утром в пятницу.

Отмечается, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту. Севший на мель корабль не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме. Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.