Суды в 2017 году вынесли 36 приговоров администраторам антиукраинских страниц в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

Источник: 112.ua

В течение 2017 года суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских страниц в соцсетях, в частности в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

"С начала года суды внесли тридцать шесть обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности "ВКонтакте" и "Одноклассники". Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственная смена или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В течение 2017 года сотрудники подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерированию антиукраинских ресурсов в интернете.

По материалам СБУ было зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые преимущественно в российских соцсетях распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведение массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду.

Кроме того, в течение этого года сотрудники СБУ прекратили использование международными преступными группировками 24 сайтов в украинском сегменте интернета, через которые происходила координация террористической и иной противоправной деятельности.

"Прекращено также функционирование сети из десяти информационных интернет-сайтов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины. Ресурсы, которые входили в сеть, были зарегистрированы с использованием похищенных на территории РФ паспортов украинских заробитчан", - заявили в СБУ.

По выводам аналитиков СБУ, более 2,5 тысячи ресурсов доменной зоны GOV.UA, функционировали с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства.