"Суперлуние" осветило Землю: Как это выглядело

Источник: 112.ua

"Суперлуние" происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Подобное явление становится возможным вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг Земли.

Наблюдали большую луну в разных странах мира. Следующее "суперлуние" можно будет увидеть в ночь на 2 января 2018 года, пока же предлагаем полюбоваться фото и видео прошедшего.