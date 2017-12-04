01.01.1970
"Суперлуние" осветило Землю: Как это выглядело
Источник: 112.ua
"Суперлуние" происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Подобное явление становится возможным вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг Земли.
Наблюдали большую луну в разных странах мира. Следующее "суперлуние" можно будет увидеть в ночь на 2 января 2018 года, пока же предлагаем полюбоваться фото и видео прошедшего.
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