Супрун объяснила, придется ли платить за медпомощь после Нового года-2019 при отсутствии договора с врачом

Источник: Українські новини

Объявления, которые развешивают на улице, о том, что с 2019 года медицинские услуги будут платными - дезинформирующие.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Заканчивается первый этап реформы в здравоохранении. В связи с этим, с 2019 года прием семейного врача и все медицинские услуги будут платными для пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом", - видели такие объявления? Это неправда", - написала Супрун.

Она объяснила, что суть таких объявлений в том, чтобы люди обратились скорее для выбора врача, иначе "с Нового года все станет платным".

"Это или плохая осведомленность руководства медучреждений об изменениях или один из очень неудачных проявлений конкуренции пациента", - предполагает и.о. министра.

Также она добавляет, что с Нового года ничего не изменится и украинцы, даже без декларации, смогут прийти в амбулаторию и бесплатно получить помощь.

"Если видите объявление, которое пытается вас убедить в противном, не нужно сразу же бежать в ту же амбулаторию, если не планировали там выбирать себе врача. У вас еще достаточно времени, чтобы выбрать специалиста там, где пожелаете. Но учитывайте, что количество мест у врачей ограничено, поэтому откладывать до последнего не стоит", - советует Супрун.

При этом, если вам понравится специалист, к которому вы обратились, всегда можно заключить с ним декларацию.

"Главное помните, что смысл трансформации первичной медицинской помощи в том, что мы свободно можем выбирать своих врачей. Принудительно ходить к врачу только в определенные медучреждения не должно никто", - подытожила и.о. министра здравоохранения.