Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, один раненый

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 9 декабря, сепаратисты на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

По данным штаба, противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. "Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле населенного пункта Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе.

Возле населенных пунктов Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Напомним, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали размещение вооружения и военной техники сепаратистов с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Красный Крест направил на Донбасс почти 255 тонн гумпомощи