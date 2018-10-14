Сутки на Донбассе: ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

С начала суток, в воскресенье, 14 октября, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в сводке по состоянию на 18:00.

При этом отмечается, что противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск вблизи Гнутово обстреляли из минометов калибра 82 мм.

Пресс-центр ООС сообщает, что в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.