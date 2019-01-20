Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, ранен военный

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 20 января, сепаратисты 9 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.