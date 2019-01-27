Сутки на Донбассе: всего один обстрел, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

За текущие сутки, 27 января, по состоянию на 18.00, противник один раз обстрелял позиции украинских войск на Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.