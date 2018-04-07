Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил на Донбассе были обстреляны 42 раза, два бойца получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО утром в субботу, 7 апреля.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Водяного, Лебединского, Марьинки, Авдеевки, Талаковки, Гнутово, Красногоровки, Павлополя, шахты "Бутовка", Песок, Каменки и Широкино.

На луганском направлении сепаратисты применяли минометы в районе Троицкого, Луганского, Валуйского и Новолуганского, говорится в сообщении.