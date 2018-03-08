Сутки в АТО: три обстрела, один раненый

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты за прошедшие сутки, 7 марта, три раза нарушили режим тишины, в результате один военнослужащий получил ранение. Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов - возле Троицкого.

На донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.

"В результате вражеского огня пострадал один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем врачебной помощи", - сообщили в сводке пресс-центра АТО.