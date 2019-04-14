Сутки в ООС: сепаратисты 14 раз нарушили "тишину"

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб сил ООС.

Кроме этого четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – 2 раза, минометы калибра 82 мм – 2 раза).

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" сепаратисты обстреляли позиции наших войск 11 раз:

из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотроицкое;

из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Авдеевки;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из гранатометов различных систем – в районе Павлополя;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – дважды в районе Песков;

из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" сепаратисты трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм – дважды возле Новоалександровки;

из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов – вблизи Южного.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.