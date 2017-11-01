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01.11.2017

Сутки в зоне АТО: один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения

Источник: 112.ua

В районе проведения АТО враг и в дальнейшем нарушает перемирие и применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. Это в очередной раз подтверждает заинтересованность боевиков в эскалации конфликта на Донбассе, говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции на официальной странице в Facebook.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. Превосходящим огнем из пехотного вооружения силы АТО 13 раз подавляли активность наемников. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении. 

Так, вечером оккупанты почти 2 часа били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино, что на Приморском направлении. Наши воины отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния получили ранения трое украинских военнослужащих.

На Луганском направлении российско-оккупационные группировки ночью выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров неподалеку Орехового.

А на Донецком направлении под вражеским огнем из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

Ранее сообщалось о том, что Россия вербует подростков на Донбассе для участия в боях против Вооруженных сил Украины.

 

 

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