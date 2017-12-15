Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года

Источник: 112.ua

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британской королевской семьи.

Отмечается, что церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.