15.12.2017
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года
Источник: 112.ua
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британской королевской семьи.
Отмечается, что церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
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