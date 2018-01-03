Свадьба принца Гарри заработает для Британии до 500 млн фунтов

Источник: Українські новини

Свадьба принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл может обеспечить дополнительные 500 млн фунтов стерлингов для экономики Великобритании.

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II, он же пятый претендент в очереди на престол, женится 19 мая в Виндзорском замке, где проживали британские короли и королевы почти 1000 лет.

По данным Управления национальной статистики, свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма в апреле 2011 года привела к увеличению количества посетителей Великобритании на 350 000 человек по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

По оценкам, свадьба принца может дополнительно принести около 500 млн фунтов стерлингов.

По расчетам экспертов, примерно 200 млн фунтов стерлингов поступят из сферы туризма, еще 150 млн фунтов люди потратят на вечеринки и торжества, около 50 млн будут потрачены на футболки, кепки и другие памятные предметы. Около 100 млн фунтов стерлингов принесет реклама Британии во всем мире.