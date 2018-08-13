Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце
Источник: Українські новини
Сын украинского поэта и диссидента Василия Стуса - Дмитрий Стус - заявил, что не будет сотрудничать с авторами фильма об его отце, потому что ему категоричеки не понравился сценарий.
Также Дмитрий Стус сообщил, что авторы фильма о его отце нарушили все предварительные договоренности.
По его словам, около года назад авторы фильма обратились к нему для консультаций.
"Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все. Я считаю, неприемлемый сценарий - ни по этическим соображениям, ни по эстетическим", - сказал Дмитрий Стус.
Сын поэта подчеркнул, что его собственное отношение не изменится "ни к режиссерам, ни к фильму" при любых условиях, в том числе при условии возвращения в фильм сцен с Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса.
"Люди от моего имени распространили кучу заявлений... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего", - сказал Дмитрий Стус.
"Возможно им придется, чтобы фильм не был пиратским, обращаться ко мне по авторским правам, но я и тогда не буду с ними говорить", - подчеркнул сын Стуса.