Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце

Источник: Українські новини

Сын украинского поэта и диссидента Василия Стуса - Дмитрий Стус - заявил, что не будет сотрудничать с авторами фильма об его отце, потому что ему категоричеки не понравился сценарий.

Также Дмитрий Стус сообщил, что авторы фильма о его отце нарушили все предварительные договоренности.

По его словам, около года назад авторы фильма обратились к нему для консультаций.

"Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все. Я считаю, неприемлемый сценарий - ни по этическим соображениям, ни по эстетическим", - сказал Дмитрий Стус.

Сын поэта подчеркнул, что его собственное отношение не изменится "ни к режиссерам, ни к фильму" при любых условиях, в том числе при условии возвращения в фильм сцен с Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса.

"Люди от моего имени распространили кучу заявлений... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего", - сказал Дмитрий Стус.

"Возможно им придется, чтобы фильм не был пиратским, обращаться ко мне по авторским правам, но я и тогда не буду с ними говорить", - подчеркнул сын Стуса.