Сытник рассказал о ночном визите к Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что его ночной визит в частный дом президента Петра Порошенко не повлиял на работу детективов НАБУ.

Визит Сытника журналисты Схем зафиксировали еще в апреле, однако прокомментировал глава НАБУ его только сейчас.

Сытник рассказал, что во время этой встречи они обсуждали создание Антикоррупционного суда. А визит происходил по инициативе Порошенко.

"Глава государства пригласил на разговор и как раз разговор касался Антикоррупционного суда. Это суд, который напрямую касается Антикоррупционного бюро. И это касается той проблемы, о которой мы говорим два года. Даже на войне враги садятся за стол переговоров. В данном случае была дискуссия спорная", - отметил Сытник.

Отвечая на вопрос о том, почему эта встреча не была публичной, Сытник ответил, что были и публичные переговоры на уровне администрации президента.

"Это не был тайный визит и то, что это может стать известно - конечно, я это допускал. Почему стало известно именно сейчас, а это было достаточно давно ... Важно, что на работу НАБУ это не повлияло, спросите любого детектива", - отметил Сытник в ответ на вопрос о репутационных последствиях из-за ночного визита к Порошенко.

Сытник добавил, что результатом этой встречи стало принятие парламентом закона об Антикоррупционном суде и президент повлиял на решение парламента.

"У меня была тет-а-тет встреча с президентом Украины по поводу Антикоррупционного суда. НАБУ не имеет права законодательной инициативы и мы знаем, давайте будем откровенны, что в парламенте президент имеет если не определяющее, то одно из определяющих влияний. Была определенная дискуссия. Она закончилась тем, что все же закон был принят", - рассказал директор НАБУ.

Сытник также рассказал, он встречался с Порошенко 12-14 раз.

На вопрос журналиста, согласился бы Сытник приехать домой к Порошенко, если президент его снова пригласит, Сытник ответил:

"Видимо уже нет. Исходя из такой реакции, пожалуй, нет", - сказал он.