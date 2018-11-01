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01.11.2018

Тайна раскрыта. Как египтяне строили пирамиды

Источник: Корреспондент.net

Археологи впервые нашли устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, строили пирамиды. Этим приспособлением оказался пандус, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Ему приблизительно 4,5 тысячи лет.

Ученые предполагали, что жители Древнего Египта использовали системы для передвижения каменных блоков для строительства пирамид. Однако они точно не знали, как работало это устройство. 

 

Первое доказательство

Египетские пирамиды являются одними из самых древних сохранившихся каменных сооружений в мире. Чаще всего они строились как гробницы для фараонов и других знатных лиц.

Самые известные пирамиды находятся на окраине Каира в Гизе. Крупнейшая - пирамида Хеопса, единственное сохранившееся из семи чудес света. Это сооружение высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

Ее построили из блоков известняка и гранита. Со временем она осталась без нескольких слоев облицовки. В середине 12 века жители Каира сняли с пирамиды белый известняк, чтобы остроить дома после арабского набега.

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Группа ученых из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии обнаружили устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, и построили эту пирамиды, пишет Science Alert 1 ноября.

Возле "крупнейшего музея под открытым небом" города Луксор в карьере Хатнуб, где египтяне в древности добывали алебастр используемый для изготовления ритуальных принадлежностей, археологи нашли следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Ему не менее 4,5 тысячи лет.

В центре насыпной конструкции находилась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. Многотонные блоки закреплялись на деревянных "санях". После этого строители тянули за веревки и перемещали блоки по площадке под углом 20 градусов.

"Это важное открытие - первое доказательство того, что тяжелые блоки вырезали и перемещали из карьеров", - отметил генсек министерства по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Археологи считают, что такая же конструкция использовалась и на других карьерах.

"Раньше такую систему не находили", - заявил сотрудник археологической миссии Яннис Гурдон.

Знаки на инструментах и две надписи имени Хеопса привели ученых к выводу, что найденный пандус относится, как минимум, к правлению этого фараона, строителя Великой пирамиды в Гизе (правил в 2589-2566 или 2551-2528 годах до нашей эры), рассказал исследователь.

"Это говорит о том, что в те времена египтяне уже умели перемещать огромные каменные блоки с использованием наклонных устройств", - подчеркнул он.

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Кроме пандуса в карьере нашли около 100 надписей, сделанных в честь визитов фараонов, а также каменные жилища рабочих каменоломни. Были раскопаны четыре каменные стелы: на одной изображен стоящий человек, другие картинки пока невозможно рассмотреть из-за плохого состояния. Ими займутся реставраторы.


Что скрывают тайные комнаты пирамиды Хеопса

В пирамиде Хеопса нашли пустоту, которая может оказаться тайной гробницей. Открытие было сделано физиками при помощи телескопов, способных видеть мюоны - заряженные частицы, возникающие после столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе, сообщалось в ноябре в журнале Nature.

Ученые из проекта ScanPyramids нашли пустоту над главным коридором пирамиды. Длина пространства составляет 30 метров, ширина - около двух.

Предположительно, пространство может быть отдельным коридором или целой анфиладой комнат.

Мюоны разгоняются до невероятных скоростей и проникают на сотни метров в глубь поверхности планеты. По словам ученых, один квадратный метр земли поглощает около 10 тысяч мюонов.

Телескопы, используемые учеными, видят частицы - в пустотах поток мюонов рассеивается гораздо медленнее, чем при столкновении с толщей пород. 

Наблюдения выполняли по тем же принципам, которые использовались в CERN при открытии бозона Хиггса.

Авторы исследования говорят, что их находка - первая за последние несколько веков. В предыдущий раз новые помещения в пирамиде Хеопса обнаружил калиф аль-Мамун в девятом веке.

Через несколько месяцев ученые заявили, что бласть пустоты длиной в тридцать метров в пирамиде Хеопса может скрывать трон, сделанный из метеоритного железа.

"Для их существования должна быть веская причина, и эта причина должна быть глубоко связана с египетской погребальной религией, в которой говорится, что после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на севере", - сказал астрофизик Джулио Магли.

Ученый отмечает, что в пирамиде есть четыре "воздуховода", по которым дух усопшего правителя мог бы "выбраться наружу", при этом проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью. Именно за ней, по словам Магли, находятся найденные пустоты, которые, скорее всего, представляют собой камеру с троном.

Магли напоминает, что в пирамиде ранее удалось обнаружить трон матери Хеопса Хетепхерес. У него была низкая основа из кедра, покрытая золотом и фаянсом.

Caroline Cervera

 

Тронный зал легендарного Рамзеса

На прошлой неделе сообщалось, что Египетская археологическая миссия обнаружила торжественный зал времени правления легендарного фараона Древнего Египта Рамзеса Второго. Он правил в 1279-1213 годах до нашей эры и оставил богатое наследие.

Рамзес прославился своими победам, завоеваниями, освоениями новых территорий, успехами в строительстве и ирригации. При нем границы Египта расширились до территорий современных Сирии и Судана.

Руководитель миссии Мамдуха ад-Дамати говорит, что сооружение хорошо сохранилось, поэтому считается уникальной и очень важной находкой.

Этот зал использовался фараоном Рамзесом Вторым и его наследниками для специальных церемоний, в ходе которых фараон сидел на троне, расположенном на возвышении.

Так все собравшиеся могли лицезреть главу государства из любой части комнаты, а также слышать его речи.

В скором времени один из египетских музеев также пополнится очередными табличками с иероглифами. На одной из них, кстати, было начертано изображение Рамзеса Второго.

Кроме того, на месте раскопок обнаружены каменные стены и многочисленные фрагменты керамики: это указывает на располагавшееся здесь крупное хранилище зерна.

Рамзеса Второго неоднократно перезахоранивали в разных местах из-за активности грабителей. Только в 1881 году останки фараона стали достувны для ученых, которые и сегодня исследуют их в научных целях.

Сейчас его мумия выставлена на всеобщее обозрение в Египетском музее.

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