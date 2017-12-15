Таких людей в мире нет: известная актриса ярко высказалась о бойцах АТО

Источник: Апостроф

Украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская восхищается украинскими воинами АТО.

"Таких людей в мире нет, чтобы видели этот тотальный цинизм общества и при этом шли защищать это государство, украинцев, зная, что не помогают так, как надо, не оснащают их так, как положено. Это уникальные люди, интеллигенция. Во время каждого интервью, которое мы слышим в новостях, я стараюсь вглядываться в это лицо, как говорит человек, который с оружием. Это какая-то особая нация - воюют интеллигентные люди. А язык у наших воинов, это просто удивительно!", - рассказала Сумская.

Также она отметила, что переживает смерть каждого украинского воина как собственную трагедию.

"Нам все это болит, все эти четыре года мы переживаем. Каждую весть о каждом погибшем я воспринимаю как свою драму, как собственную трагедию. Чтобы не плакать, мы стараемся держаться, мы стараемся играть спектакли, репетировать, где-то находить силы. Но каждый этот красавец-юноша, у которого уникальный язык, несколько образований, отдает свою жизнь, чтобы мы сейчас так вот могли о них еще и говорить, пока они там сидят в своих мокрых сырых окопах с оружием в плохой униформе, которая горит. Как на это реагировать? Я также мать, куда мне бежать и прикрыть его своим сердцем? Я внутренне с ними, мне это очень болит", - продолжила она.