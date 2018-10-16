16.10.2018
Танец робота стал хитом Сети
Источник: Корреспондент.net
Робот Spot Mini одного из самых известных производителей Boston Dynamics научился танцевать. Ролик с танцем похожего на собаку механизма появился на официальном канале компании на YouTube.
На ролике четвероногий робот ритмично переставляет конечности, вращает "тазом" и пытается воссоздать "лунную походку" Майкла Джексона.
Производители не уточняют механику процесса. Не известно двигается ли робот по загруженной программе или в режиме живого времени анализирует музыку.
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