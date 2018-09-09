Танковые бригады укомплектованы на 100% - Полторак

"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения, выполнять задачи по назначению", - отметил Полторак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, поздравляя военнослужащих-танкистов с профессиональным праздником.

Он добавил, что происходит модернизация систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.