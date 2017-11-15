Тарифы на электроэнергию (по состоянию на 19.11.2017)

Источник: www.minfin.com.ua

Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в феврале 2015 приняла решение о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию для населения. Данное повышение предусматривает пять этапов, начинающихся с 1 апреля 2015. Кроме того, для населения предусматривается уменьшение тарифного коэффициента в ночное время с 0,7 до 0,5 (при условии использования потребителями двухзонного учета электроэнергии).

Текущие тарифы на электроэнергию для населения, установленные в соответствии с постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 (действующие с 1 марта 2017 года) см. ниже.

Категория потребителей Тариф

(коп. за 1 кВт·час, с НДС) 1 Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц 90,0 – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц 168,0 2 Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) в период с 1 мая по 30 сентября – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц 90,0 – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц 168,0 в период с 1 октября по 30 апреля: – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц 90,0 – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц 168,0 3 Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) в период с 1 мая по 30 сентября – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц 90,0 – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц 168,0 в период с 1 октября по 30 апреля: – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц 90,0 – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц 168,0 4 Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа 90,0 5 Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий 168,0 6 Общежития 90,0