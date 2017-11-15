01.01.1970
Тарифы на электроэнергию (по состоянию на 19.11.2017)
Источник: www.minfin.com.ua
Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в феврале 2015 приняла решение о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию для населения. Данное повышение предусматривает пять этапов, начинающихся с 1 апреля 2015. Кроме того, для населения предусматривается уменьшение тарифного коэффициента в ночное время с 0,7 до 0,5 (при условии использования потребителями двухзонного учета электроэнергии).
Текущие тарифы на электроэнергию для населения, установленные в соответствии с постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 (действующие с 1 марта 2017 года) см. ниже.
|Категория потребителей
|Тариф
(коп. за 1 кВт·час, с НДС)
|1
|Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности
|– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц
|90,0
|– за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц
|168,0
|2
|Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности)
|в период с 1 мая по 30 сентября
|– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц
|90,0
|– за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц
|168,0
|в период с 1 октября по 30 апреля:
|– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц
|90,0
|– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц
|168,0
|3
|Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности)
|в период с 1 мая по 30 сентября
|– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц
|90,0
|– за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц
|168,0
|в период с 1 октября по 30 апреля:
|– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц
|90,0
|– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц
|168,0
|4
|Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа
|90,0
|5
|Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий
|168,0
|6
|Общежития
|90,0
- Электроэнергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на правах общей собственности), а также освещение дворов, лестниц и номерных знаков, отпускается по тарифу 168 коп. за 1 кВт·час (с НДС).
- Электроэнергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории, отпускается по тарифу 168 коп. за 1 кВт·час (с НДС).
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