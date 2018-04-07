Тарифы на коммуналку будут расти еще минимум 3 года, - Минэкономики

Источник: Українські новини

Минэкономики прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду на 10% в 2019, на 11% в 2020 и на 20% в 2021

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду на 10% в 2019 году, на 11% в 2020 году и на 20% в 2021 году.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе министерства на 2019-2021 года, передают Українські Новини.

Согласно прогнозу, тарифы на газ будут расти на 20% ежегодно.

Тариф на электроэнергию вырастет на 22,5% в следующем году, на 15% - в 2020 году и на 12,5% - в 2021 году.

Отмечается, что расчет изменения тарифов проводился в сравнении цен декабря года, на который делается прогноз, с декабрем предыдущего к прогнозному года.