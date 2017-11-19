Тарифы на природный газ (по состоянию на 19.11.2017)

Источник: www.minfin.com.ua

Кабинет Министров Украины постановлением № 187 от 22.03.2017 в очередной раз изменил розничные цены на природный газ. В соответствии с этим документом цена на газ с 01.04.2017 составит 6957,9 грн. за 1000 м³, или 6,9579 грн. за 1 м³.



Обращаем внимание, что положения постановления КМУ № 187 от 22.03.2017 действуют с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 (включительно). Так что с 01.04.2018 в розничных ценах на природный газ должны произойти изменения. Будьте бдительны!

Розничные цены на природный газ для населения в Украине на 2017 год

(с 01.04.2017 по 31.03.2018) Категория Тариф

(грн. за 1 м³, с НДС) 1 Для всех видов использования природного газа 6,9579