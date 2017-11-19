19.11.2017
Тарифы на природный газ (по состоянию на 19.11.2017)
Источник: www.minfin.com.ua
Кабинет Министров Украины постановлением № 187 от 22.03.2017 в очередной раз изменил розничные цены на природный газ. В соответствии с этим документом цена на газ с 01.04.2017 составит 6957,9 грн. за 1000 м³, или 6,9579 грн. за 1 м³.
Обращаем внимание, что положения постановления КМУ № 187 от 22.03.2017 действуют с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 (включительно). Так что с 01.04.2018 в розничных ценах на природный газ должны произойти изменения. Будьте бдительны!
|Категория
|Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
|1
|Для всех видов использования природного газа
|6,9579
|Категория
|Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
|1
|Для всех видов использования природного газа
|6,879
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