Техасский стрелок оказался ранее судимым за нападение на жену и ребенка

Источник: 112.ua

Бывший военнослужащий, 26-летний Девин Патрик Келли, который устроил стрельбу в церкви в Техасе, ранее был судим за нападение на собственную жену и ребенка. Об этом сообщает CNNсо ссылкой на представителя ВВС США, где Келли проходил службу.

Келли с 2010 по 2014 гг. служил на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико. В 2012 году он был судим военным трибуналом за избиение жены и ребенка, приговорен к году лишения свободы, а затем понижен в ранге и уволен.

Прошлым летом он работал охранником в водном парке в Техасе. Оружие - полуавтоматическую винтовку AR-556 - мужчина купил в апреле 2016 года в Сан-Антонио. По данным полиции, в тот момент у правоохранительных органов не было информации, которая могла бы привести к запрету на приобретение Келли оружия.

Как сообщалось ранее, 5 ноября вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Власти штата рассказали, что жертвами нападения стали прихожане церкви в возрасте от пяти до 72 лет. По уточненным данным, 25 человек скончались на месте, еще один — по дороге в больницу.

Стрелок, по предварительным данным, не был связан ни с одной из террористических организаций.

Девин Патрик Келли, устроивший стрельбу в церкви, был найден мертвым в машиненеподалеку от места инцидента. По последним данным, после стрельбы один из местных жителей с оружием пустился в погоню за стрелком. После этого Келли нашли мертвым в машине.