Телеканал NewsOne перешел под управление Портнова

Источник: Корреспондент.net

Бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Владимир Мураев передал ему в управление телеканал NewsOne. Об этом Портнов в среду, 29 августа, написал на своей странице в Facebook.

"Информирую, что позавчера (27 августа, - ред.) в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne", - написал он.

По словам Портнова, собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал ему телеканал в управление сроком на три года.

"По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его мне", - написал Портнов.

Позже стало известно, что нардеп Евгений Мураев подтвердил факт сделки.

"С понедельника NewsOne передан в управление известному юристу и просто хорошему человеку, с которым мы видим мир одинаково живописно, Андрею Портнову. Теперь он будет осуществлять всю деятельность по управлению и регулированию информполитики. Так что извините, Петр Алексеевич, и товарищи активисты, но теперь прыгать с шинами у входа потому, что вам не нравится мое мнение, больше не получится. В том числе и потому, что это уже будет не внутриукраинским, а европейским делом", - написал Мураев в Facebook.