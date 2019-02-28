Телескоп запечатлел гибельное слияние галактик

Источник: Корреспондент.net

Телескоп Spitzer стал "свидетелем" редкого явления - слияния галактик, которое неизбежно приведет к их гибели.

Несмотря на то, что галактики еще не сошлись друг с другом, они уже ощущают на себе воздействие гравитации.

В то время, как одни галактики образуют в результате слияния более крупные галактики, другие идут к неотвратимому концу. Сложная игра сил притяжения завершится у них почти полной остановкой появления новых звезд, и после этого галактику ждет медленное угасание.

По словам специалистов, слияния галактик были значительно более частым явлением в прошлом, и именно эти процессы сформировали наш современный галактический ландшафт.

Исследование ученых было сосредоточено на 200 близлежащих объектах, включая множество галактик на разных стадиях слияния. Изображения выше показывают три из них.