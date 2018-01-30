Теперь все по правилам: TAYANNA представила новую песню для нацотбора на Евровидение-2018

Источник: Українські новини

Певица TAYANNA презентовала новую песню для национального отбора на Евровидение-2018.

Ранее стало известно, что из-за нарушения правил певица не может участвовать в нацотборе с песней "Квітка", которая выиграла в фанатском голосовании.

Конкурсную песню "Леля" исполнительница написала сама за очень короткое время.

"Моя песня - это в хорошем смысле неоретро. Мне нравятся поп-дивы 60-70-х, это были сильные, харизматичные женщины. Европа слишком привыкла к тому, что у нас все "не так". На этот раз Украина может выступить с яркой зажигательной песней. Чтобы не случилось, песня и танец делают нашу жизнь лучше. Думаю, что время показать свой сильный дух. Своим выступлением я хочу дать пример украинцам: все возможно, если веришь и, несмотря на трудности, идешь к своей цели", - прокомментировала TAYANNA.