17.08.2017
Теракт в Барселоне: задержаны подозреваемые
Источник: КорреспонденТ.net
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает местное государственное телевидение. Подробностей о задержании пока не приводится.
Ранее сообщалось, что в фургоне, сбившем пешеходов на одной из центральных улиц Барселоны, обнаружили паспорт подданного Испании. По данным газеты El País, автомобиль арендовал некий Дрисс Укабир в каталонском городе Санта-Перпетуа-де-Могода.
Согласно официальным данным, при наезде на пешеходов в Барселоне погиб один человек, 32 – ранены. При этом местные СМИ сообщают о 13 погибших и 56 пострадавших.
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