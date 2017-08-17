Теракт в Барселоне: задержаны подозреваемые

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает местное государственное телевидение. Подробностей о задержании пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в фургоне, сбившем пешеходов на одной из центральных улиц Барселоны, обнаружили паспорт подданного Испании. По данным газеты El País, автомобиль арендовал некий Дрисс Укабир в каталонском городе Санта-Перпетуа-де-Могода.

Согласно официальным данным, при наезде на пешеходов в Барселоне погиб один человек, 32 – ранены. При этом местные СМИ сообщают о 13 погибших и 56 пострадавших.