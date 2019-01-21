Тереза Мэй не представила "план Б" по выходу из ЕС
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте в понедельник, 21 января, не представила конкретного "плана Б" по Brexit.
"Поэтому я по-прежнему буду концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit", - сказала Мэй.
Мэй пообещала, что будет более тесно, чем раньше, сотрудничать с парламентом, представителями всех партий, а также с основными партиями Северной Ирландии и других регионов.
Ранее британские парламентарии отвергли план Мэй по Brexit. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.
Как известно, Британия должна покинуть ЕС 29 марта.