Тереза Мэй предсказывает "золотой век" в отношениях с Китаем

По словам британского премьера, в мире существует множество проблем, над решением которых Великобритания и Китай могут работать вместе.

Тереза Мэй назвала "очень успешной" часть своего визита, посвященную торговым отношениям. По данным британских правительственных кругов, китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 млрд фунтов стерлингов (примерно 10,3 млрд долларов), в том числе соглашения в области авиации, энергетическом секторе и сельском хозяйстве.

Накануне в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Тереза Мэй высказалась в поддержку усиления экономического сотрудничества. Британского премьер-министра сопровождала торгово-экономическая делегация из полусотни руководителей предприятий.