Tesla отменила зарплату и премии Илона Маска, чтобы он получал награду за показатели

Источник: Українські новини

Компания Tesla объявила о введении новой десятилетней системы вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска.

Новая система привязана к капитализации Tesla и ее операционным показателям. Награда основана на десятилетней программе опционов, разбитой на 12 траншей. Система привязана к капитализации Tesla и её операционным показателям. Награда основана на десятилетней программе опционов, разбитой на 12 траншей. Каждый транш — 1% от количества акций Tesla. Для достижения первой цели Маск должен увеличить капитализацию Tesla до 100 миллиардов долларов (сейчас капитализация компании составляет 59 миллиардов долларов). Следующие транши будут выдаваться за дополнительные 50 миллиардов долларов. Окончательная цель — 650 миллиардов капитализации.

Если показатели не будут достигнуты, то Маск ничего не получит за свою работу, но на сайте Tesla также подчеркнули, что он должен оставаться гендиректором компании.