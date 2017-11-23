Tesla выиграла пари по созданию крупнейшей в мире батареи

Источник: Корреспондент.net

Компания Tesla и ее основатель Илон Маск выиграли пари, создав за 100 дней обещанную крупнейшую в мире литий-ионную батарею, передает Reuters. О своей победе также сообщил и сам Илон Маск, разместив соответствующий пост на Twitter-странице.

Известно, что в случае, если бы Tesla не уложилась в сроки, батарея досталась бы заказчику бесплатно.

Сообщается, что система Powerpack имеет емкость 100 мегаватт и размещена в Южной Австралии. В ближайшее время должны начаться испытания новой батареи.

Ожидается, что полноценно ввести в эксплуатацию Powerpack должны 1 декабря. В торжественном мероприятии ожидается участие представителей правительства, поскольку данный проект является значимым для региона.

Издание сообщает, что система должна будет обеспечить питанием 30 тысяч домов.