23.11.2017
Tesla выиграла пари по созданию крупнейшей в мире батареи
Источник: Корреспондент.net
Компания Tesla и ее основатель Илон Маск выиграли пари, создав за 100 дней обещанную крупнейшую в мире литий-ионную батарею, передает Reuters. О своей победе также сообщил и сам Илон Маск, разместив соответствующий пост на Twitter-странице.
Известно, что в случае, если бы Tesla не уложилась в сроки, батарея досталась бы заказчику бесплатно.
Сообщается, что система Powerpack имеет емкость 100 мегаватт и размещена в Южной Австралии. В ближайшее время должны начаться испытания новой батареи.
Ожидается, что полноценно ввести в эксплуатацию Powerpack должны 1 декабря. В торжественном мероприятии ожидается участие представителей правительства, поскольку данный проект является значимым для региона.
Издание сообщает, что система должна будет обеспечить питанием 30 тысяч домов.
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