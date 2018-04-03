Tesla выпустила рекордное число электромобилей

Источник: Корреспондент.net

Американская компания Tesla Inc в первом квартале 2018 года увеличила производство электромобилей на 40% относительно предыдущих трех месяцев – до 34,494 тысяч машин.

Это самый высокий квартальный показатель в истории компании, отмечается в пресс-релизе во вторнк, 3 апреля.

В частности, в январе-марте было выпущено 24,728 тысяч машин Model S и Model X, а также 9,766 тысяч Model 3.

"В течение квартала мы смогли удвоить недельный объем производства Model 3, быстро отреагировав на факторы, ограничивавшие выпуск и поставки, в том числе осуществив несколько приостановок производства на заводе для модернизации оборудования", – говорится в сообщении компании.

Поставки в первом квартале составили 29,98 тысяч электромобилей. Чистый объем заказов на модели S и X в январе-марте был рекордным.

Котировки акций Tesla в начале торгов во вторник выросли на 1%.

Накануне сообщалось, что акции Tesla подешевели более чем на 5%. Это произошло после смертельного ДТП в Калифорнии и шуток главы компании Илона Маска о банкротстве.