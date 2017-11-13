The New York Times прокомментировала карту со спорным Крымом

Источник: Корреспондент.net

Газета The New York Times изучает обстоятельства выхода материала, в котором появилась карта с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявили в пресс-службе издания.

"Мы рассматриваем этот вопрос в данный момент", – заявила пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.

Автор материала о Крымском мосте в The New York Times Иван Нечепуренко сообщил, что не имеет отношения к опубликованной карте. По его словам, карту с ним не согласовывали.

"Мы увидели эту карту так же как и вы", – сказал он.