17.03.2018
The New Yorker показал обложку с голым Трампом
Источник: Корреспондент.net
Американский журнал The New Yorker показал обложку грядущего номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа. Ее в пятницу, 16 марта, опубликовали в соцсети Facebook.
Отмечается, что карикатура - работа художника Барри Блита. На обложке Трамп изображен за кафедрой в обнаженном виде.
Как отмечают в редакции журнала, карикатура - реализация строчек песни Боба Дилана Все в порядке, Мама (Я всего лишь истекаю кровью):
"Но даже президенту Соединенных Штатов
Иногда приходится стоять голым".
Художник посвятил эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.
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