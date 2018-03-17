The New Yorker показал обложку с голым Трампом

Источник: Корреспондент.net

Американский журнал The New Yorker показал обложку грядущего номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа. Ее в пятницу, 16 марта, опубликовали в соцсети Facebook.

Отмечается, что карикатура - работа художника Барри Блита. На обложке Трамп изображен за кафедрой в обнаженном виде.

Как отмечают в редакции журнала, карикатура - реализация строчек песни Боба Дилана Все в порядке, Мама (Я всего лишь истекаю кровью):

"Но даже президенту Соединенных Штатов

Иногда приходится стоять голым".

Художник посвятил эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.