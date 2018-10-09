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09.10.2018

The Sun сообщила о переброске РФ в Ливию спецназа ГРУ и комплексов С-300

Источник: DW

По информации британской газеты The Sun, Россия направила в Ливию несколько десятков военнослужащих Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) для поддержки командующего Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, контролирующего территории на востоке страны и враждебного признанному международным сообществом правительству Ливии. РФ поставила Хафтару также тяжелые вооружения, пишет издание во вторник, 9 октября, со ссылкой на источники в британском правительстве.

Одновременно The Sun сообщила о создании Россией военных баз в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии. Согласно этой информации, обе базы прикрывают боевики "Частной военной компании Вагнера". Руководство британской разведслужбы сообщило премьер-министру Терезе Мэй, что президент РФ Владимир Путин намерен превратить измученную войной Ливию в новую Сирию, указывается далее в материале.

По данным The Sun, цель Москвы - спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. Кроме того, в Ливии имеются крупные месторождения нефти, в которых также заинтересована РФ, сообщает британская газета.

Россия опровергает данные The Sun

Посольство России в Лондоне опровергло информацию The Sun. "Эта публикация не имеет ничего общего с реальностью. Мы рассматриваем ее как новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году", - заявил представитель посольства. Он подчеркнул, что Россия "полностью привержена резолюции 1970 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию".

В свою очередь заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал материал The Sun "фантазией". "Могу со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии. Мы пользуемся официальной информацией и официальными источниками", - отметил он в интервью РИА "Новости".

Источники РБК подтверждают военное присутствие РФ в Ливии

Между тем РБК подтверждает присутствие российских военных в Ливии, ссылаясь на источник, близкий к российскому министерству обороны. На восток североафриканского государства переброшены в том числе элитные десантные подразделения из Подмосковья, указал собеседник издания. Другой источник, близкий к властям Ливии, в интервью РБК подтвердил военную активность РФ в регионе. Союзником РФ в Ливии является национальная армия Хафтара, пишет далее издание.

Гражданская война в Ливии продолжается более 7 лет. Она началась вскоре после свержения власти диктатора Муаммара Каддафи, правившего страной фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

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