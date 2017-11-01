01.11.2017
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины
Источник: 112.ua
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с российским послом Анатолием Антоновым территориальную целостность Украины и соблюдение минских договоренностей.
Глава американского дипломатического ведомства встретился с послом РФ в среду, 1 ноября, обсудив урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.
"Они (Тиллерсон и Антонов, - ред.) обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полной реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны затронули ряд других внешнеполитических вопросов, в том числе борьбу с "Исламским государством" и противодействие КНДР.
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