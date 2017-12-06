Тиллерсон признал приоритетом в политике США размещение миротворцев ООН на Донбассе

Источник: Українські новини

Размещение миротворческого контингента ООН на Донбассе назвали приоритетом в политике США относительно конфликта на востоке Украины. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил после переговоров с союзниками по НАТО в Брюсселе.

"Россия долго сопротивлялась идее привлечения миротворческих сил, однако сейчас она согласилась", - заявил Тиллерсон.

По словам госсекретаря, на сегодня в позициях США и России по этому вопросу есть серьезные разногласия, в связи с чем переговоры по мандату миссии ООН будут продолжаться. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон намерен блокировать диалог НАТО с Россией до прогресса в урегулировании на Донбассе.

"Российская агрессия в Украине остается самой большой угрозой для европейской безопасности ... Россия продолжает использовать гибридное оружие, с помощью которого пытается подорвать европейские учреждения", - добавил Тиллерсон.