Тиллерсон: Россия не вернется в G7 до тех пор, пока не восстановит суверенитет Украины

Источник: 112.ua

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию США и других членов G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом Тиллерсон сказал журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель, сообщает радио "Свобода".

"Ее (Россию-ред.) исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за ситуацию в Украине. Мы очень четко давали ей знать, что это означает: это означает продвижение с выполнением минских договоренностей и выполнение их, восстановления суверенитета Украины", - сказал Рекс Тиллерсон.

"Не думаю, что пока эти условия не будут выполнены, пока не будет какой-либо договоренности о том, как нам справиться с положением в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов "Группы семи", – я не ожидаю, что она (Россия – ред.) вернется", - добавил Тиллерсон.

Отметим, что президент США Трамп сегодня также высказывался относительно Украины. "Президент Трамп подтвердил трансатлантический единство в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, и отметил важность необходимости убедить Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений", - сказано в сообщении Белого дома.

Напомним, что Россию включили в группу семи промышленно развитых стран (G7) в 1997 году, превратив объединения на "Группу восьми". Через экономическое положение страну допускали только до политических встреч. После оккупации Россией Крыма ее исключили из группы.

43-й саммит G7 состоится 25-27 мая 2017 года в итальянском Таорміне. Ожидается, что саммит будет очень важным, потому что он состоится на фоне выборов во Франции и Германии, кроме того, это будет первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона с главами государств G7.