Тиллерсона уволили с поста госсекретаря США

Источник: Корреспондент.net

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Об этом во вторник, 13 марта, президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Тwitter.

Отмечается, что место Тиллерсона займет директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам Трампа, Помпео "фантастически справится" на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. - Джину Хэспел.

По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается.