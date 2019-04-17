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17.04.2019

Time назвал 100 самых влиятельных людей 2019 года

Источник: Корреспондент.net

Американский журнал Time в среду, 17 апреля, опубликовал список 100 самых влиятельных людей за 2019 год. Перечень знаменитостей разделен на категории: Лидеры, Артисты, Иконы, Пионеры и Титаны.

 

Так, в категорию Лидеры попали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. В список были включены также спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, и министр юстиции США, генеральный прокурор Уильям Барр.

В категории Артисты список возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Вместе с ним в этот список попали актеры Рами Малек, Махершала Али, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень - певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS.

В категории Иконы были отмечены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли и другие.

Список Пионеров возглавила канадаская актриса Сандра О. Вместе с ней в него попали ямайский писатель Марлон Джеймс, шеф-повар Массимо Боттура, японская теннисистка Наоми Осака и другие. В их числе оказалась также марка виски Jane Walker, цель которой, как указывает Time, заключается в том, чтобы "продвигать дух прогресса".

Наконец, в категории Титаны редакция журнала отметила египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса, председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и других.

Time впервые опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных людей мира" в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него включают также различные организации, объединения и собирательные образы. При этом выбор редакции относительно того, кто является самыми влиятельными людьми в мире, может значительно расходиться с мнением читателей.

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