Time выбрал лучшие фото 2018 года

Источник: Корреспондент.net

Журнал Time опубликовал традиционный перечень ТОП-100 лучших фотографий года. Все отобранные снимки демонстрируют какие-либо значимые события.

На некоторых из них запечатлены украинцы. В частности - украинский спортсмен Александр Абраменко, который получил золото в финале по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Этот случай стал первым в истории, когда украинец получил высшую награду на зимних играх.

На другом снимке запечатлены воспитанники летнего патриотического лагеря под Тернополем, которые слушают инструкции с винтовками в руках.