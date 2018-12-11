11.12.2018
Time выбрал лучшие фото 2018 года
Источник: Корреспондент.net
Журнал Time опубликовал традиционный перечень ТОП-100 лучших фотографий года. Все отобранные снимки демонстрируют какие-либо значимые события.
На некоторых из них запечатлены украинцы. В частности - украинский спортсмен Александр Абраменко, который получил золото в финале по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2018 года.
Этот случай стал первым в истории, когда украинец получил высшую награду на зимних играх.
На другом снимке запечатлены воспитанники летнего патриотического лагеря под Тернополем, которые слушают инструкции с винтовками в руках.
Еще одна фотография была сделана во время свадьбы украинской пары, прошедшей в общественном центре вблизи минного поля в Авдеевке.
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