Тимошенко на дебатах: сеть пестрит фотожабами

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть модератором на его дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко.

Украинцы мгновенно отреагировали на это создав и опубликовав мемы и фотожабы. В основном шутят о роле Тимошенко во время сдачи анализов кандидатами в президенты на НСК Олимпийском.