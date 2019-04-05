Тимошенко ответила на приглашение Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Разумков отметил, что Тимошенко была бы независимой арбитром, так как критиковала бы обоих кандидатов.

"Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство больше половины страны. Но случилось так, как случилось", - сказал Разумков.

Он добавил, что место модератора будет предложено "любому другому".

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - добавил он.