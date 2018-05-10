Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур, – эксперты

Источник: Українські новини

Уверенным победителем первого тура следующих президентских выборов, которые состоятся весной 2019 года, станет лидер политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

"Понятно, что, согласно последним социологическим исследованиям, победитель первого тура президентских выборов - Юлия Тимошенко. Она гарантированно выходит во второй тур", - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, лидер "Батьківщини" - это кандидат, который может вывести страну из олигархической системы.

"Вместе с тем остальные кандидаты будут делать все, чтобы различными способами стабилизировать эту олигархическую систему", - убежден он.

Комментируя появление в рейтингах новых лиц, Вадим Карасев отметил, что Украине нужна новая политика, а не новые лица.

"Не надо ждать, что придет кто-то из шоу-бизнеса и что-то сделает. Разве певцы, артисты не имеют отношения к олигархическому правящему классу?" - спросил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко сообщил об очередной победе "Батьківщини" на последних выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО), которые состоялись 29 апреля.

Согласно данным, которые сегодня обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, первое место приобретает политическая сила Юлии Тимошенко, второе - "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП), третье место получают самовыдвиженцы.

Константин Матвиенко также отметил, что как и на предыдущих местных выборах в ОТО, "Батьківщина" одержала победу несмотря на давление и применения властью админресурса.

"На сегодня "Батьківщина" достаточно значительное преимущество в уровне поддержки. Это подтверждается и социологией, и 6 волнами выборов в ОТО. Несмотря на это власть иррациональным образом начинает действовать так, как это было во времена Президента Януковича. Вместо честной конкуренции власть идет в борьбу , которая часто граничит с силовым давлением и таким образом подрывает свой авторитет. БПП занимается политическим самоуничтожением", - подчеркнул эксперт.

По информации эксперта Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", итоги выборов в ОТО показывают, что "Батьківщина" равномерно приобретает первые места как в прифронтовой зоне, так и в Центральной и Западной Украине.

"Бороться с партией, которая сшивает страну, - является деструктивным", - заявил Константин Матвиенко.