Тимошенко требует от правительства обеспечить инсулинозависимых бесплатными препаратами

Источник: Українські новини

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обращается к премьер-министру Украины с требованием обеспечить финансирование программы по обеспечению бесплатным инсулином больных сахарным диабетом.

"Ко мне начали массово поступать обращения по проблемам с выдачей бесплатных препаратов инсулина из всех регионов Украины. В отдельных областях люди вынуждены доплачивать определенный процент за препараты, в других - больных пугают, что скоро бесплатного инсулина не будет вообще", - отметила Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что сахарным диабетом болеют более миллиона украинцев, из них более 200 тыс человек имеют инсулинозависимый тип болезни, то есть нуждаются в постоянных, бесперебойных инъекциях препарата. Государство обязалось обеспечивать инсулином всех, кто в нем нуждается, но программа выполняется не в полном объеме.

"По моей информации, в этом году, например, городу Ривне предоставили финансирование меньше, чем на половину. Сейчас там обеспечивают выдачу лекарств, но скоро аптеки перестанут выдавать инсулин в долг. В Киеве люди вынуждены доплачивать за препараты на уровне 10% от их стоимости, хотя инсулин для них был полностью бесплатным", - сообщила Юлия Тимошенко.

"Я обращаюсь к правительству и премьер-министру Украины с требованием немедленно восстановить стопроцентное финансирование потребностей в инсулине всем украинцам. Сахарный диабет - не та болезнь, которая может "подождать" до конца квартала или года. Люди нуждаются в лекарствах ежедневно, поэтому проблему финансирования необходимо немедленно решить!"- отметила лидер "Батькивщины".