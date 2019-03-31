Тимошенко заявила о прохождении во второй тур

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, занявшая третье место по данным экзит-поллов, считает, что она выходит во второй тур, а не действующий президент Украины Петр Порошенко.

"Призываю не воспринимать экзит-полы как истину в последней инстанции. Это - абсолютно манипулятивная нечестная вещь", - заявила Тимошенко на брифинге.

Ее команда, сказала политик провела комплексный социологический опрос в противовес "заказной социологии".

Депутат Батькивщины Сергей Соболев заявил, что по их подсчетам, 27 процентов получает Владимир Зеленский, 20,9 процента берет Юлия Тимошенко и 17,5 процента получает Порошенко.

"Мы будем объявлять параллельный подсчет, как только получим первые официальные протоколы УИК", - заявил журналистам депутаты фракции Тимошенко Сергей Власенко.

Данные экзит-поллов у Тимошенко назвали "инструментом манипуляций".