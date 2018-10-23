"Тишина" на Донбассе: погиб военный

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в течение текущих суток, 23 октября, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.